انتقد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) محاولات الاتحاد الدولي (فيفا) إقامة كأس العالم كل سنتين، معتبرا أنه «لا مبرر من الناحية الرياضية» لتقصير الفترة الفاصلة بين البطولات الكبرى.



وفي بيان شديد اللهجة مشابه لرفض الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) هذا الاقتراح، قال كونميبول إن تنظيم كأس العالم مرة كل سنتين سيقلص نوعية البطولة المقامة راهنا مرة كل 4 سنوات.



وقال في بيانه: «كأس العالم مرة كل سنتين يمكن أن تشوه أهم مسابقة كرة قدم في العالم، وتقلص نوعيتها، وتقوض حصريتها ومعاييرها الصعبة راهنا».



وأضاف: «ستشكل عبئا يصعب يستحيل عمليا إدارته في روزنامة المسابقات الدولية.. في الظروف الحالية من الصعب تنسيق الأوقات، البرامج، اللوجستيات والتحضير المناسب للمعدات والالتزامات».



وتابع: «سيكون الوضع صعبا مع التغيير المقترح. قد يعرض نوعية البطولات الأخرى على صعيدي الأندية والمنتخبات، للخطر.. لا مبرر من الناحية الرياضية لتقليص الفترة بين كؤوس العالم».



وأوضح الاتحاد القاري أنه فيما كان منفتحا في السابق لإقامة كأس العالم بشكل متكرر، إلا أن التحليل الفني أظهر أن المقترحات «غير قابلة للتطبيق إلى حد كبير».



وختم بالقول: «لذلك في ظل الظروف الحالية يصادق على دعم النموذج الحالي لكأس العالم بشروطه وآليات تصنيفه، معتبرا أنه يتماشى مع روح مؤسسي هذه المسابقة».