منح لاعبو أميركا الجنوبية المحترفون في إنجلترا الضوء الأخضر للمنافسة مع أنديتهم في نهاية الأسبوع الحالي، بعد أن أسقطت اتحادات بلادهم والمكسيك الشكاوى بشأن تقديم بيانات خاطئة خلال النافذة الدولية الأخيرة، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.



رفض قطبا مانشستر، ليفربول، تشلسي وليدز يونايتد تحرير لاعبيهم للمنافسة في التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر، بسبب السفر إلى دول تقع في المنطقة «الحمراء»، الأمر الذي كان سيؤدي إلى الحجر الصحي لمدة 10 أيام في فندق قريب من المطار عند العودة إلى بريطانيا بسبب قواعد مكافحة «كوفيد-19».



واستندت اتحادات البرازيل وتشيلي والمكسيك والپاراغواي، إلى قاعدة مدرجة في قوانين (فيفا) كانت ستمنع بموجبها اللاعبين من المنافسة مع الأندية لمدة 5 أيام، لكن الاتحاد الدولي قال إنه رأى «أن اللاعبين ما بيدهم حيلة نظرا للظروف الصعبة الناجمة عن الجائحة».



وجاء في بيان للهيئة الدولية «كدليل على حسن النية والتعاون، اتخذت الاتحادات الأعضاء البرازيل وتشيلي والمكسيك والپاراغواي، بالتشاور الوثيق مع «فيفا»، قرارا بسحب شكواها فيما يتعلق باللاعبين المقيمين في إنجلترا».