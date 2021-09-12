أكد النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مان يونايتد، أنه لا يعتقد أن انضمام النجم الجديد - القديم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الغريم اللدود مان سيتي كان احتمالا موجودا خلال سوق الانتقالات الصيفية.



وبدا «الدون» في طريقه الى مان سيتي بعد الإعلان عن رغبته في الرحيل عن يوفنتوس بعد 3 مواسم في مدينة تورينو، قبل أن يدخل يونايتد على خط المفاوضات في اللحظات الأخيرة ويخطفه من جاره بطل إنجلترا.



إلا أن سولشاير أكد حول إلى أي مدى كان احتمال ذهاب رونالدو إلى مان سيتي مخيفا، بأنه «لا يعتقد أنه كان هناك أي احتمال لذلك».