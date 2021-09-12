يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى ضم المهاجم الإسباني داني ألمو إلى صفوف فريقه الكروي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك كهدف أولوي لتدعيم منطقة الهجوم.

وأوضحت شبكة إسبورت 3 الإسبانية على موقعها الإلكتروني إن برشلونة حاول التعاقد مع ألمو، في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، ولكن لضيق الوقت الصفقة لم تتم إلا أنه نجح في التعاقد مع سيرجيو أجويرو، إريك جارسيا، ممفيس ديباي، إيمرسون رويال، وباع الأخير إلى توتنهام في آخر أيام الميركاتو.

وأضافت أن برشلونة يملك 60 مليون يورو، من عمليات البيع التي قام بها في الصيف، وخاصًة بعد بيع إيمرسون إلى توتنهام وإعارة جريزمان إلى أتلتيكو مدريد وميراليم بيانيتش إلى بشكتاش التركي ولهذا ينوي استخدام الـ60 مليون يورو بطريقة جيدة، حيث سيحاول التعاقد مع صاحب الـ23" عامًا، بمبلغ أقل من قيمته السوقية والتي تبلغ 50 مليون يورو.

وسبق لداني ألمو له اللعب مع برشلونة، حيث كان انضم إلى أكاديمية النادي في 2007 قادمًا من إسبانيول، ورحل في 2014 وانتقل إلى دينامو زغرب، والذي رحل عنه إلى لايبزيج الألماني في يناير 2020.