قلب أتلتيكو مدريد تأخره بهدف أمام مضيفه إسبانيول إلى فوز 2-1 في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتقدم إسبانيول بهدف سجله راؤول دي توماس (40)، وتعادل «الأتلتي» بهدف سجله يانيك فيريرا كاراسكو (79)، قبل أن يسجل توماس ليمار هدف الفوز لأتلتيكو مدريد في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 10 نقاط، وتوقف رصيد إسبانيول عند نقطتين نقاط في المركز السادس عشر.



وألحق أتلتيك بلباو الخسارة الاولى بريال مايوركا عندما تغلب عليه 2-0.



وانتظر اتلتيك بلباو الشوط الثاني لتسجيل هدفيه عبر دانيال فيفيان (68) وإيناكي وليامس (74).



وفي مباراة ثانية، تعادل ليفانتي مع رايو فايكانو بهدف لروجر (39 من ركلة جزاء) مقابل هدف لغوارديولا نافارو (90+3).



وتختتم المرحلة اليوم بلقاءي خيتافي مع إلتشي، وغرناطة مع ريال بيتيس.