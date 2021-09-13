من الملكة إليزابيث الثانية، مرورا بلاعبة كرة التنس الأميركية السابقة مارتينا نافراتيلوفا، وصولا إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ولاعب مان يونايتد ماركوس راشفورد: كل المملكة المتحدة وعالم كرة التنس هنأ الشابة إيما رادوكانو بعد فوزها ببطولة أميركا المفتوحة.



كتبت البريطانية الواعدة البالغة 18 عاما التاريخ عندما أصبحت أول لاعبة صاعدة من التصفيات تحرز لقبا في البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على الكندية الواعدة ليلى فرنانديز (19 عاما) 6-4 و6-3 في المباراة النهائية لبطولة أميركا المفتوحة، آخر بطولات الغراند سلام، على ملاعب فلاشينغ ميدوز.



وباتت رادوكانو المصنفة 150 عالميا، أول بريطانية منذ 44 عاما تفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى، وأصغر بطلة في الغراند سلام منذ الروسية ماريا شارابوفا عندما توجت بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عام 2004 في سن السابعة عشرة.



كما أصبحت رادوكانو أول بريطانية تحرز لقب بطولة كبرى منذ فيرجينيا وايد في ويمبلدون عام 1977 وأول بريطانية متوجة في فلاشينغ ميدوز منذ وايد نفسها في 1968.



وكانت الملكة إليزابيث الثانية من أوائل من أشادوا بالتتويج الرائع لرادوكانو، وقالت في بيان: «إنه إنجاز رائع في مثل هذه السن المبكرة وشهادة على عملكم الجاد وتفانيكم».



من جهته، نشر رئيس الوزراء بوريس جونسون تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا: «يا لها من مباراة مثيرة! تهانينا إيما رادوكانو. لقد أظهرت موهبة غير عادية ورباطة جأش وشجاعة، ونحن جميعا فخورون بك».



حتى ان فوز رادوكانو ألقى بظلاله على عناوين الصحف البريطانية صباح الأحد، مغطيا على خبر عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو وتسجيله هدفين مع مان يونايتد في أول ظهور له.



وكتبت صحيفة «ليكسبريس في صفحتها الأولى «هائلة للغاية»، فيما عنونت «تلغراف» بالقول: «لقد فعلتها!».



من جهته، غرد الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد الذي كان دعم رادوكانو بعد خروجها من بطولة ويمبلدون أول بطولة كبرى لها في يوليو الماضي، «انظروا إلى هذه القدرة على استعادة التوازن، رادوكانو بطلة لأميركا المفتوحة. رائعة. تهانينا».



ولدت رادوكانو في كندا لأم صينية وأب روماني، قبل أن تنتقل إلى إنجلترا في الثانية من عمرها.