أكد المدير الفني لباريس سان جرمان الفرنسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، أن نجمه الشاب كيليان مبابي يكن الكثير من الحب للفريق رغم التكهنات التي أثيرت حول رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني الشهر الماضي.



ورفض سان جرمان 3 عروض من ريال مدريد لبيع مبابي (22 عاما)، آخرها كان بقيمة 200 مليون يورو (236 مليون دولار)، بحسب العديد من التقارير الإعلامية.



ويرتبط مبابي بعقد مع سان جرمان حتى نهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يوقع على عقد جديد.



وخرج مبابي قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة التي فاز فيها سان جرمان على كليرمون 4-0، حيث تكفل بتسجيل الهدف الثالث، لكن تردد أن صافرات وصيحات الاستهجان تعالت من قبل مجموعة من جماهير الفريق في ملعب حديقة الأمراء أثناء خروج النجم الشاب من الملعب.



وسجل رباعية باريس كل من الإسباني أندير هيريرا (20 و31) ومبابي (55) والسنغالي ادريسا غانا غي (65).

وقال بوتشيتينو في مؤتمر صحافي: «لم أسمع الصافرات، لكني سمعت صوت التصفيق لدى ذهابه لتنفيذ ضربة ركنية في الشوط الثاني وسط مشاعر الحب من جانب كل جماهير باريس».

وتابع: «هو محترف رائع، لاعب مذهل وولد جيد، يكن الكثير من الحب لهذا النادي، لقد أظهر ذلك منذ قدومه إلى هنا».



وأشار «إنه يركز على التطور كل يوم، مساعدة الفريق وتحقيق أهداف النادي، لقد أظهر احتراما كبيرا في كل يوم لهذا النادي، ينبغي الإشادة به».



وفاز مونبيلييه على ضيفه سانت إتيان بهدفين نظيفين سجلهما ستيفي مافيديدي (32) وفالير جيرمان في الدقيقتين (62).



وعمق مرسيليا جراح مضيفه موناكو عندما تغلب عليه بثنائية نظيفة بتوقيع مهاجمه الدولي السنغالي الواعد أحمدو بامبا ديانغ (21 عاما) الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 37 و60.