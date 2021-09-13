حقق تشلسي فوزا مستحقا ومهما على حساب أستون فيلا بهدفين دون رد، في المرحلة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



واستعاد النادي اللندني نغمة الانتصارات وحقق فوزه الثالث هذا الموسم بعد تعادله مع ليفربول في قمة المرحلة الثالثة.



ويدين تشلسي بفوزه الى مهاجمه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو العائد الى صفوفه هذا الصيف قادما من انتر ميلان، ولاعب الوسط الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش اللذين سجلا الأهداف الثلاثة بينها ثنائية للوكاكو الذي حقق ما فشل فيه خلال حقبته الأولى مع النادي اللندني من 2011 إلى 2014، وهو هز الشباك بملعب «ستامفورد بريدج».



ومنح لوكاكو التقدم لتشلسي عندما استغل كرة طويلة خلف الدفاع من كوفاسيتش فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بالمدافع أكسل توانزيبي المعار من مان يونايتد قبل أن يسددها بيمناه على يمين حارس المرمى الدولي الأرجنتيني ايميليانو مارتينيز (15).



وأضاف كوفاسيتش الهدف الثاني م (49)، قبل أن يختم لوكاكو المهرجان بهدف ثالث (90+3).



وانتزع يونايتد وتشلسي الصدارة من توتنهام الذي تراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف خلف مان سيتي حامل اللقب.



من جهته، قال مدرب تشلسي توماس توخيل، إن الفوز الذي حققه فريقه على ضيفه أستون فيلا لم يكن سهلا، رغم أن النتيجة توحي بذلك.



وأوضح توخيل: «لم تكن على الإطلاق (أمسية مريحة)، كان أستون فيلا قويا.. كانوا مستعدين جيدا، وظهروا أقوياء جدا منذ البداية وواثقين للغاية».



وأضاف: «لقد تسببوا في الكثير من المشاكل لنا، خاصة في الشوط الأول.. إنهم خطرون في الكرات الثابتة والضربات الركنية، وهذا جعلنا ندافع في مواقف عديدة.. هذا ليس أسلوبنا المفضل، لكننا فعلنا ما كان علينا فعله».



وواصل: «كان الشوط الثاني أفضل مع المزيد من السيطرة.

كان هناك الكثير من أنصاف الفرص التي لم نستغلها بشكل جيد.. لم نكن في أعلى مستوياتنا، لقد تعرضنا لخسارة الكرة في أوقات مبكرة، لأنهم لعبوا بقوة في الخط الأخير».



وتختتم المرحلة اليوم بمواجهة إيفرتون مع بيرنلي.