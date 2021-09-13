بعد بداية مثالية في الدفاع عن اللقب، سقط إنتر في التعادل 2-2 أمام مضيفه سمبدوريا ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في تحضير غير مثالي لاستقبال ريال مدريد الإسباني الأربعاء ضمن دوري أبطال أوروبا.



وعلى ملعب لويجي فيراريس سجل فيديريكو ديماركو (18) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (44) هدفي إنتر، فيما أحرز الياباني مايا يوشيدا (33) وتوماسو أوغيللو (47) هدفي سمبدوريا.



وبهذا التعادل رفع إنتر رصيده إلى سبع نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر، فيما رفع سامبدوريا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر.



وكان إنتر قدم بداية مثالية بالدوري في مرحلتيه الأوليين، محققا فوزين متتاليين على جنوى برباعية نظيفة، وهيلاس فيرونا 3-1. وتعرض ستيفانو سينسي الذي دخل بديلا للتركي هاكان تشالهان أغلو للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، ليكمل إنتر المباراة بـ 10 لاعبين بعدما استلهم تبديلاته الـ 5.



من جهة اخرى، وزاد نابولي من جراح يوفنتوس بعدما ألحق به الخسارة الثانية تواليا عندما تغلب عليه 2-1 وانفرد بالصدارة بالعلامة الكاملة، فيما تعرض أتالانتا ثالث الموسم الماضي لخسارة مرة على أرضه امام فيورنتينا 2-1.



في المباراة الأولى كان يوفنتوس البادئ بالتسجيل عبر المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا (10)، لكن الفريق الجنوبي رد بثنائية في الشوط الثاني سجلها ماتيو بوليتانو (57) والسنغالي كاليدو كوليبالي (85).



وفي الثانية حقق فيورنتينا فوزا مهما خارج أرضه على حساب أتالانتا 2-1 في مباراة صاخبة شهدت 3 ركلات جزاء وإلغاء هدف.



سجل هدفي فيورنتينا الصربي دوشان فلاهوفيتش من ركلتي جزاء (33 و49)، فيما سجل لأتالانتا الكولومبي دوفان ساباتا هدف تقليص النتيجة (65 ركلة جزاء).



وفي مباراة أخرى فاز فينيتسيا على امبولي 2-1 ليحصد أولى نقاطه هذا الموسم.



وتختتم المرحلة اليوم بلقاء بولونيا مع فيرونا.