سطر طيار السباقات والمجازفات، المحترف الإيطالي داريو كوستا، فصلا جديدا في تاريخ الطيران بعدما حلق بطائرة سباقات داخل الحدود الضيقة لنفقي سيارات أغلقا خصيصا للحدث في ضاحية اسطنبول.



ووسط أجواء شبه مظلمة وداخل قوس جداري من الإسمنت، نفذ كوستا إقلاعا صعبا في النفق الأول، ليعبر كالبرق الجزء المكشوف من الطريق قبل أن يواصل رحلته مخترقا النفق الثاني بسرعة 245 كلم/س، وهو يحلق على ارتفاع أقل من متر واحد فوق الإسفلت.



وسبق لكوستا (41 عاما)، أن فاز بالفئة الأولى للبطولة الأوروبية للطيران الأكروباتي، وأصبح أول إيطالي يخوض منافسات السلسلة العالمية لسباق ريد بل الجوي، محققا فوزا مستحقا في فئة التحدي.



ويتمتع كوستا بخبرة أكثر من عقدين من الزمن في الطيران، وفي سجله إنجازات كثيرة طبعت مسيرته، مع قيادته أكثر من 60 نموذجا من الطائرات، وتحقيقه ما يزيد عن خمسة آلاف ساعة في الجو، أكثر من نصفها في بطولات أكروباتية ذات أداء عال.



رحلة اختراق النفق كانت بلا منازع المهمة الأكثر تطلبا وتعقيدا، وهي استلزمت فريقا من 40 شخصا، وتكنولوجيا للتمرين مطورة خصيصا للحدث، بالإضافة إلى أكثر من سنة من التحضير.

وقد تمت إحاطة الحدث بالسرية لتجنب أي تأثيرات خارجية، وتأمين التركيز الكامل لإنجاز تحليق ناجح لم يكن قبل سنة سوى مجرد فكرة بسيطة.



ودخل الإنجار إلى سجلات موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية: أطول تحليق بطائرة داخل نفق (1610 أمتار). كذلك سجلت أرقام قياسية بارزة أخرى: أول تحليق بطائرة داخل نفق، أطول طيران تحت حاجز صلب (1610 أمتار)، أول تحليق لطائرة عبر نفقين، أول إقلاع لطائرة من داخل نفق.



ومن لحظة الإقلاع إلى حين الخروج من النفق الثاني، دامت الرحلة 43.44 ثانية، على امتداد مسافة 2.260 مترا/2.26 كلم بسرعة قصوى وصلت إلى 245 كلم/س، وعندما خرجت الطائرة كالسهم من الجانب الآخر، انطلق كوستا نحو الأعلى منفذا دورانا احتفاليا في الجو قبل الهبوط.

وقال والفرحة تغمره: «لم أحلق يوما داخل نفق، لم يقم أي أحد بذلك أبدا، لذا ارتسمت علامة استفهام كبرى في رأسي، إن كان كل شيء سيجري مثلما توقعناه أم إن كان يجب أن أرتجل.

أشعر بارتياح كبير بالطبع، ولكن الفرحة العارمة كانت الشعور الأبرز. بالنسبة لي، إنه حلم جديد يتحول حقيقة».