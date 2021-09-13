واصل الپولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه تهديفيا رافعا رصيده إلى 6 اهداف من أربع مباريات فقط ضمن الدوري الالماني لكرة القدم، وقاد بايرن ميونيخ حامل اللقب إلى فوز ساحق على حساب لايبزيغ وصيفه 4-1 ضمن قمة المرحلة الرابعة ليضيق الخناق على فولفسبورغ المتصدر بالعلامة الكاملة على حساب مضيفه غرويتر فورت 2-0.



وسجل ليفاندوفسكي هدفا في الشوط الاول من ركلة جزاء (12)، واضاف جمالا موسيالا ابن الـ 18 عاما الهدف الثاني (47)، ثم سجل لوروا سانيه هدفا ثالثا (54) قبل ان يختتم البديل الكاميروني اريك ماكسيم شوبو موتيتغ المهرجان بهدف رابع (90+1) امام 34 ألف مشجع على ملعب لايبزيغ في «ريد بول أرينا».



وقلص اصحاب الارض النتيجة بهدف مذهل للاعب الوسط النمساوي كونراد لايمر الذي اصاب الزاوية العليا من خارج المنطقة (58).



من جهته، قال مدرب بايرن يوليان ناغلسمان الذي انتقل مع نهاية الموسم الماضي من لايبزيغ إلى بطل ألمانيا «النتيجة قاسية، لم نكن مسيطرين إلى هذا الحد.

في بداية الشوط الثاني لعبنا على نحو جيد، لكن في الشوط الاول لم نكن منظمين جدا، لم نستفد من فرصنا للتسجيل. كان بمقدورنا تقديم اداء افضل».



وتعادل أيضا اونيون برلين مع أوغسبورغ 0-0.