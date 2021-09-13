انضم ليفربول لركب المتصدرين في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد 3-0 مساء أمس، ضمن الجولة الرابعة.



وأحرز أهداف اللقاء كل من محمد صلاح (20) وفابينيو (50) وساديو ماني (90+1).



ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط في المركز الثاني مناصفة مع تشلسي الذي تساوى معه بعدد النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة، وبفارق الأهداف فقط وراء مان يونايتد، فيما تجمد رصيد ليدز عند نقطتين في المركز السابع عشر.



وكما جرت العادة، اعتمد فريق المدرب يورغن كلوب على طريقة اللعب 4-3-3، حيث وقف جويل ماتيب إلى جانب فيرجيل فان دايك في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين ترينت ألكسندر آرنولد وأندي روبرتسون، وأدى فابينيو دور لاعب الارتكاز، وتحرك امامه تياغو ألكانتارا وهارفي إليوت، خلف ثلاثي الهجوم المكون من صلاح وساديو ماني وديوغو جوتا.



في الناحية المقابلة، لجأ مدرب ليدو يونايتد مارسيللو بييلسا إلى طريقة اللعب 4-1-4-1، حيث تكون الخلفي من لوك أيلينغ ودييغو يورنتي وليام كوبر وجونيور فيربو، وتواجد كالفن فيليبس كلاعب ارتكاز، فيما وقف على الجناحين كل من رافينيا وجاك هاريسون، مقابل تحرك ستيوارت دالاس ورودريغو مورينو، خلف المهاجم الصريح باتريك بامفورد.



بدأ الفريق المضيف المباراة مهاجما، فأطلق بامفورد تسديدة من يمين منطقة الجزاء بعيدا عن المرمى في الدقيقة الثانية، أتبعها رافينيا بعد دقيقتين بتسديدة في مكان وقوف الحارس أليسون بيكر.



وارتدت تسديدة ماني من يورنتي مدافع ليدز في الدقيقة العاشرة، وبعدها بأربع دقائق استقبل جوتا تمريرة صلاح على صدره، قبل أن يسدد كرة لم يجد الحارس إيلان ميسلير صعوبة في إيقافها.



وانتظر ليفربول حتى الدقيقة 20 لافتتاح التسجيل، عندما أثمرت لعبة جماعية عن انطلاق آرنولد بالكرة في الناحية اليمنى، فأرسلها أرضية امام المرمى، تابعها صلاح في الشباك.



وخرج يورنتي مصابا من تشكيلة ليدز ليدخل مكانه ستروييك، وابتعدت تسديدة من إليوت عن مرمى ليدز في الدقيقة 37.



وبعد خمس دقائق على مرور الشوط الثاني، تمكن ليفربول من تعزيز تقدمه بهدف ثان، عندما تابع فان دايك برأسه ركلة ركنية، لتثل الكرة إلى فابينيو الذي سدد من المحاولة الثانية في الشباك.



وتوقف اللعب لفترة من الوقت بعدما تعرض إليوت لإصابة خطيرة في الكاحل، بعد لعبة مشتركة مع ستروييك الذي نال على إثرها البطاقة الحمراء، ودخل هندرسون مكان المصاب إليسوت في الدقيقة 63.



رغم نقص الصفوف، عزز ليدز هجومه بنجمه الجديد دانييل جيمس، وسيطر الحارس ميسلير على تسديدة آرنولد الضعيفة في الدقيقة 73.



وأهدر ماني فرصة سهلة بالدقيقة 81 عندما تلقى تمريرة من جوتا، ليراوغ رقيبه ويواجه الحارس ميسلير الذي تصدى للانفراد بقدمه.



ودخل أليكس أوكسليد تشامبرلين مكان جوتا، وخطف بامفورد الكرة من أمام تياجو، ليسدد كرة ساقطة من بعيد، لحق بها الحارس أليسون وأبعدها فوق مرماه في الدقيقة 82.



وتمكن ماني أخيرا من زيارة الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعدما رفع هندرسون كرة عرضية من الناحية اليمنى، مررها تياجو بلمسة واحدة إلى الدولي السنغالي الذي استدار حول نفسه وسدد في المرمى.