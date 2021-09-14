عندما تنطلق منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم، ستسلط الأضواء بشكل كبير على المباراة المرتقبة بين برشلونة الإسباني وضيفه بايرن ميونيخ الألماني ضمن المجموعة الخامسة التي تشهد أيضا لقاء دينامو كييف الأوكراني مع بنفيكا البرتغالي.



ورغم أزمته المالية التي أسفرت عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى سان جرمان في صفقة انتقال حر، لا شك في أن برشلونة يتطلع إلى تقديم ما هو أفضل مما قدمه في المواجهة التي انتهت بالهزيمة أمام بايرن ميونيخ 2-8 في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال في 2020.



ويتولى جوليان ناغلسمان حاليا تدريب بايرن ميونيخ ويتطلع إلى تقديم مشوار إيجابي في البطولة الأوروبية اعتبارا من مباراة الغد المقررة أمام برشلونة في المجموعة الخامسة.

وقال ناغلسمان في تصريحات لموقع «يويفا» على الإنترنت «مر أكثر من عام بقليل على الفوز بتلك المواجهة، اللاعبون تذوقوا ذلك الانتصار ويرغبون في تكراره».

وأضاف «دوري الأبطال يتوقف دائما على تقديم عرض جيد في يوم أو يومين، وإذا مررت بيوم سيئ، ينتهي الأمر بشكل سريع للغاية».



ويستهل تشلسي مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة زينيت سان بطرسبرغ الروسي في المجموعة الثامنة التي تشهد أيضا لقاء مالمو السويدي مع يوفنتوس الإيطالي.



ويلعب اليوم ايضا يونغ بويز السويسري مع مان يونايتد الانجليزي، وفياريال الإسباني مع أتالانتا الإيطالي في المجموعة السادسة، وستتجه الأنظار بالتأكيد صوب اللقاء الأول الذي سيشهد مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع «اليونايتد» للمرة الثانية بعد تألقه هذا الأسبوع أمام نيوكاسل وتسجيله لهدفين في إطلالته الأولى مع الفريق بعد خروجه منه منذ ما يقارب الـ 12 عاما.



ويلتقي إشبيلية الإسباني مع سالزبورغ النمساوي، وليل الفرنسي مع فولفسبورغ الألماني ضمن المجموعة السابعة.