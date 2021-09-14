قلب ريال مدريد تخلفه مرتين أمام مضيفه سلتا فيغو ليخرج فائزا عليه 5-2 بفض ثلاثية لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة ويستعيد صدارة بطولة إسبانيا لكرة القدم في ختام المرحلة الرابعة.



ورفع ريال رصيده الى 10 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على فالنسيا واتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي.



خاض ريال مدريد اول مباراة له على ملعب «سانتياغو برنابيو» منذ 560 يوما وتحديدا منذ الاول من مارس عام 2020، وذلك بسبب أعمال التجديد التي يخضع لها الملعب التاريخي وسط العاصمة الإسبانية.



وكان ريال مدريد خاض مبارياته على مدى عام ونصف العام على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» المجاور.



وستبلغ كلفة تجديد الملعب 575 مليون يورو على ان تنتهي الأعمال فيه نهائيا في يناير عام 2023.



فاجأ سلتا فيعو أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل عبر سانتا مينا الذي شق طريقه بين ناتشو والبرازيلي كاسيميرو قبل ان يسجل في مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد مرور 4 دقائق.

ورد ريال مدريد بهدف لبنزيمة الذي استثمر كرة من لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي ليتابع الكرة داخل الشباك (24).



لكن الفريق الملكي لم ينعم بتقدمه طويلا لان فرانكو سيرفي منح التقدم مجددا لسلتا فيغو اثر كرة بالكعب ارتطمت بالقائم وعادت إليه ليتابعها في الشباك (31).



وبعد مرور دقيقة واحدة على انطلاق الشوط الثاني نجح بنزيمة في إدراك التعادل بكرة رأسية، وكان بنزيمة صاحب التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الثالث للبرازيلي فينيسيوس جونيور الذي سجل أيضا هدفه الرابع هذا الموسم.



وشارك لاعب الوسط الفرنسي الجديد الشاب ادواردو كامافينغا (18 عاما) في صفوف ريال مدريد للمرة الأولى منذ انتقاله إليه من رين، وتمكن من إضافة الهدف الرابع عندما سدد الكرواتي لوكا مودريتش كرة قوية فشل حارس سلتا ماتياس ديتورو في التقاطها، فتهيأت أمام الوافد الجديد ليتابعها داخل الشباك (72).



وأكمل بنزيمة الـ «هاتريك» من ركلة جزاء احتسبت بعد إعاقة فينيسيوس جونيور داخل المنطقة.



وهي الثلاثية الأولى لبنزيمة منذ أبريل عام 2019.