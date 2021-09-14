أكد ميلان جديته في مسعاه للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2011 بحسمه مواجهته القوية مع ضيفه لاتسيو 2-0 في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي، وذلك في لقاء شهد عودة نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وتسجيله بعد دقائق معدودة على دخوله.



وعلى ملعب «سان سيرو»، واصل ميلان بدايته المثالية بتحقيقه فوزه الثالث تواليا، وذلك بفوزه بهدفين نظيفين على ضيفه لاتسيو الذي دخل اللقاء على خلفية فوزين أيضا في مستهل مشواره مع مدربه الجديد ماوريسيو ساري الذي طرد في نهاية اللقاء.



وكانت الفرحة مضاعفة لميلان، إذ استعاد أيضا خدمات إبراهيموفيتش بعد غياب طويل ووصوله الى الشباك بعد دقائق معدودة على دخوله.



وأشاد المدرب ستيفانو بيولي بنجمه السويدي الذي «يتمتع بشغف لا ينطفئ أبدا. لكن الكثير من اللاعبين الجيدين والكثير من الحلول الهجومية.

هناك الكثير من الأمثلة مثل زلاتان، (الفرنسي أوليفييه) جيرو، (الدنماركي سيمون) كاير والعديد من اللاعبين الذين يتطورون. هذا فريق يرغب القيام بعمل جيد».



وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، احتفل البرتغالي جوزيه مورينيو بأفضل طريقة بمباراته الألف كمدرب، وذلك بعدما حقق فريقه الجديد روما فوزه الثالث تواليا على حساب ضيفه ساسوولو 2-1 بهدف قاتل للبديل ستيفان الشعراوي من تسديدة قوسية رائعة (1+90)، في لقاء تقدم خلاله نادي العاصمة بواسطة بريان كريستانتي بعدما وصلته الكرة من ركلة حرة نفذها أرضية لورنتسو بيليغريني (37).



لكن ساسوولو، القادم من فوز وتعادل في المرحلتين الأوليين، رد في الشوط الثاني وأدرك التعادل بواسطة الصربي فيليب دوريتشيتش إثر لعبة فنية جميلة ومن ثم تمريرة في منطقة الجزاء لدومينيكو بيراردي (57).



وواصل أودينيزي بدايته الواعدة ونال نقطته السابعة بفوز ثان مقابل وتعادل، وذلك بانتصاره القاتل أيضا مضيفه سبيتسيا بهدف وحيد.