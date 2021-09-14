سجل النجم المصري محمد صلاح هدفه الـ 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز ليقود فريقه ليفربول إلى الفوز على مضيفه ليدز 3-0 في المرحلة الرابعة من بطولة إنجلترا.



ورفع ليفربول رصيده الى 10 نقاط ليتساوى بالمتصدرين مان يونايتد وتشلسي.



وحافظ ليفربول الساعي الى استعادة لقب الدوري المحلي من جاره مان سيتي، على سجله خاليا من الهزائم في 14 مباراة تواليا امتدادا من الموسم الماضي، بينها 5 انتصارات تواليا خارج ملعبه. كما لم يخسر أيضا في 33 مباراة تواليا.



وسجل صلاح أهدافه الـ100 في 162 مباراة، 4 لاعبين فقط نجحوا في تخطي حاجز الـ100 هدف في عدد أقل من المباريات وهم آلن شيرر (124 مباراة)، هاري كاين (141)، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (147) والفرنسي تييري هنري (160).



وبات صلاح على بعد 4 أهداف من معادلة الرقم القياسي لأفضل هداف أفريقي في الدوري الإنجليزي والمسجل باسم العاجي ديدييه دروغبا مهاجم تشلسي السابق (104 أهداف).



وتعرض لاعب وسط ليفربول هارفي إليوت لإصابة مروعة بعد كرة مشتركة مع مدافع ليدز الهولندي باسكال سترويك (60)، ما استدعى دخول الجهاز الطبي لليفربول لإعطاء الإسعافات الأولية له من دون الحصول على إذن من الحكم بطلب من صلاح الذي كان الأقرب إلى الحادثة.



وأعرب إليوت (18 عاما) عن شعوره بالامتنان لكل «الحب والدعم» الذي تلقاه بعد تعرضه لإصابة مروعة في كاحله، وبعد خضوعه لفحوصات أولية في أحد مستشفيات ليدز. وفي الوقت الذي لم تعرف حتى الآن مدى خطورة إصابته، فإنه سيخضع لعملية جراحية.



وكتب إليوت على إنستغرام «بالطبع أشعر بالصدمة الشديدة لما حدث بالأمس في ليدز، لكنني ممتن جداً للحب والدعم الذي أظهره لي عالم كرة القدم بأكمله بعد الإصابة».