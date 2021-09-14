حطم الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا حلم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا في إحراز 4 ألقاب كبيرة والانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة خلال عام واحد، بالفوز عليه 6-4 و6-4 و6-4 في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة رابع البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك.



واللقب هو الأول الكبير للروسي في حين كان ديوكوفيتش يمني النفس بإضافة بطولة فلاشينغ ميدوز الى بطولات أستراليا ورولان غاروس الفرنسية وويمبلدون الانجليزية منذ مطلع العام الحالي في إنجاز تحقق للمرة الأخيرة قبل 52 عاما وتحديدا بواسطة الأسترالي الأسطورة رود لايفر (83 عاما) عام 1969 الذي كان حاضرا في النهائي.



وكان الاميركي دون بادج أول من حقق هذا الانجاز عام 1938 قبل ان يحذو حذوه لايفر مرتين عامي 1962 و69.

أما في فئة السيدات، فقد نجحت ثلاث لاعبات في تحقيقه وهن مورين كونولي (1953) ومارغريت كورت (1970) وشتيفي غراف (1988).



وسبق لديوكوفيتش أن أحرز أربعة ألقاب كبرى على التوالي لكن ليس في عام واحد، وكان ذلك عندما توج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة عام 2016، الغراند سلام الوحيد الذي كان غائبا عن خزائنه، ليضيفه الى لقبي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز 2015 وأستراليا المفتوحة 2016.



وقال مدفيديف بعد فوزه «أنا آسف للجمهور ولنوفاك لأننا جميع كنا ندرك ما كان يصبو الى تحقيقه في هذه المباراة».



واشاد الروسي بمنافسه بقوله «ما حققته في مسيرتك بالنسبة الي يجعلك افضل لاعب في تاريخ اللعبة».



وتابع «لم يكن الفوز سهلا أمام لاعب بحجم ديوكوفيتش».



ورد عليه ديوكوفيتش بالقول «تهانينا لدانييل. مباراة رائعة. اذا كان ثمة لاعب يستحق الفوز بلقب كبير فهو انت».