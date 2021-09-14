أكد أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، جون ألدريدج، أن مهاجم الفريق محمد صلاح يتميز بالحرفية ولاعب رائع ومهم في صفوف الريدز وينبغي على ملاعب آنفيلد بذل ما في وسعهم للاحتفاظ به.

وأوضح ألدريدج في مقال نشره في صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية إنه "كان من من الرائع تسجيل 3 أهداف أمام ليدز يونايتد في الجولة الماضية، لكن الفريق ما زال يفتقر إلى الشراسة التهديفية لأن المباراة كانت لتنتهي بفارق أكبر من الأهداف".

وذكر : "كانت المباراة لتكون مشابهة لما فعلناه أمام كريستال بالاس في الموسم الماضي (7-0) لأن أسلوب ليدز يونايتد لن يكون قادرًا على منع لاعبي ليفربول من التسجيل ولكن لا يهم كل هذا لأننا سجلنا 3 أهداف وفزنا بالنقاط الثلاث، وإذا كنا نرغب في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي، فنحن بحاجة إلى حفاظ المهاجمين الثلاثة على أدائهم الفني في كل مباراة".

وقال : "لقد تأثرت كثيرًا بأداء محمد صلاح خلال المباراة، ويبدو وأنه لا يعطي أي فرصة لمُلاك النادي للموافقة على طلباته المادية والعقد الكبير لتجديد عقده، ويجب على ليفربول فعل كل شيء للاحتفاظ به لأنه لاعب مهم ورائع".

وتابع : "يبدو أن محمد صلاح متمسك بطلباته ويثبت نفسه جيدًا لمحاولة الوصول إليها ونأمل أن يتمكن النادي من النجاح في التجديد له ويمنحوه ما يستحقه إذا كانوا يرغبون في لقب الدوري الإنجليزي".

وهناك أزمة في تجديد عقد، محمد صلاح، مع ليفربول حيث أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية في الأسبوع الماضي أن اللاعب يريد الحصول على أكبر راتب أسبوعي في إنجلترا بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني.