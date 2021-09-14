أكد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن مهاجم الفريق الدنماركي مارتين برايثوايت سيخضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى، وأشارت التقارير إلى أن الإصابة التي يعاني منها اللاعب ستجعله يغيب عن مباريات الفريق المتبقية في عام .2021

وطلب برايثوايت 30/ عاما/ الاستبدال قرب نهاية المباراة التي فاز فيها فريقه على خيتافي 2 / 1 الشهر الماضي بسبب آلام في الركبة اليسرى وغاب عن مباريات المنتخب الدنماركي في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وكتب النادي في بيان :" يعاني مارتين برايثوايت من إصابة في عظمة الفخذ بالركبة اليسرى والتي لم تستجب للعلاج التحفظي".

وأضاف :" سيخضع المهاجم الدنماركي لعملية جراحية في الأيام المقبلة. وسينشر النادي تحديثا جديدا للإصابة عندما يخضع للعملية".

وانتشرت تقارير على نطاق واسع تشير إلى أن برايثوايت لن يشارك في المباريات حتى نهاية العام الجاري، وهو ما يعد انتكاسة للفريق الذي شهد رحيل المهاجمين ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسجل برايثوايت سبعة أهداف في 42 مباراة شارك بها مع برشلونة في كافة المسابقات الموسم الماضي، قبل أن يسجل هدفين في مباراة الفريق الافتتاحية بالدوري الإسباني هذا الموسم أمام ريال سوسييداد.