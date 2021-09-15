يسعى ريال مدريد إلى الظهور بشكل لافت في دوري الأبطال خلال ظهوره الأول عندما يواجه إنتر ميلان في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة والتي ستقام على ملعب جوزيبي مياتزا.



وبعد الريال عن لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث سنوات متتالية، حيث أمضى 3 سنوات دون أن يقترب من معانقة الكأس مجددا، وأوكلت المهمة الآن إلى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لإعادة النادي الملكي إلى مكانه المناسب في المسابقة القارية العريقة.



بلغ ريال مدريد الدور نصف النهائي الموسم الماضي، لكنه خرج على يد تشلسي الذي حسم المواجهة 3-1 في مجموع المباراتين وكان بإمكانه تسجيل غلة كبيرة لولا إضاعة مهاجميه لمجموعة من الفرص في مباراة الإياب.



وأظهرت السنوات الأخيرة، فإن الفوز في الدوري ليس هو نفسه الفوز في أوروبا، وسيكون إنتر ميلان أول اختبار لريال مدريد في المسابقة هذا الموسم.



وفي المجموعة ذاتها، سيكتشف ريال مدريد وإنتر فريقا لا مثيل له في دور المجموعات: شيريف تيراسبول المولدوفي، وافد جديد يمثل إقليم ترانسدنيستريا الانفصالي الغامض، والذي سيستهل مشواره أمام ضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني.



وتعتبر مواجهة ميلان الإيطالي مع ليفربول من أقوى المواجهات لما يقدمه الفريقان من مستوى مميز في الدوري، وسيحل ميلان ضيفا على ليفربول ضمن منافسات المجموعة الثانية في سعيه إلى الحلم مرة أخرى بالتتويج باللقب.



تجمع قمة «أنفيلد» بين فريقين رفعا الكأس ذات الأذنين 13 مرة، ولكن في حين أن الفريق الإنجليزي أصبح أحد أكثر الفرق المرعبة في القارة العجوز تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب الذي قاده إلى لقبه السادس والأخير في المسابقة القارية العريقة عام 2019، فإن الفريق الإيطالي سيخوض أول مباراة له في دور المجموعات منذ موسم 2013-2014 عندما ودّع من ثمن النهائي على يد أتلتيكو مدريد.



ويدخل ميلان المباراة بمعنويات عالية وثقة كبيرة بعد بدايته القوية في الدوري الإيطالي وتحقيقه العلامة الكاملة في المراحل الثلاث الأولى.



من جهته، يدرك كلوب ولاعبوه النجوم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو وفان دايك أن البداية المثالية ستمثل دافعا معنويا للفريق خصوصا أن هناك فريقا ثالثا منافسا لا يقل أهمية عنهما وهو أتلتيكو مدريد الذي يقدم مستويات مميزة مع الأرجنتيني دييغو سيميوني والذي يستضيف بورتتو البرتغالي الليلة والساعي إلى تحقيق مفاجئة في المجموعة الأقوى.



ميسي وأحلام جديدة



يخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أولى مبارياته مع باريس سان جرمان في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفا على بروج البلجيكي بعد انتقاله «الحر» من برشلونة.



بعد نحو عقدين من الزمن حقق فيهما المجد تلو الآخر، انتقل أفضل لاعب في العالم ست مرات إلى الفريق الباريسي ليجمع الشمل مجددا مع زميله السابق البرازيلي نيمار.



ويخوض سان جرمان أسهل مبارياته على الورق، كونه وقع في مجموعة نارية تضم مان سيتي الإضافة إلى لايبزيغ الألماني اللذين يلتقيان على أرض الأول.



وتبدو الأمور أقل ضراوة في المجموعة الثالثة، حيث يحل بوروسيا دورتموند الذي يعول أكثر وأكثر على هدافه «التسلسلي» النرويجي



إرلينغ هالاند، ضيفا على بشكتـاش التـــــركـي، فيما يزور أياكس أمستردام الهولندي، بطل المسابـقـــة أربــــع مـــرات، سبورتـيـنــــغ البرتغالي.





«إبرا» خارج القمة



تقرر غياب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن مباراة فريقه ميلان في دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه ليفربول اليوم بسبب الإصابة.



وخضع «إبرا» للراحة كإجراء احترازي بعد أن شعر بألم في وتر العرقوب أثناء التدريبات صباح أمس وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي سبورتس».



وعاد إبراهيموفيتش (39 عاما) للملاعب يوم الأحد الماضي بعد غياب دام 4 أشهر بسبب إصابة في الركبة وسجل هدفا في فوز فريقه على لاتسيو 2-0.



باريس يفتقد راموس وفيراتي ودي ماريا



يبدأ باريس سان جرمان مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد مضيفه كلوب بروج من دون نجم وسطه الإيطالي ماركو فيراتي، وذلك لإصابة ستبعده عن الملاعب «10 أيام على أقل تقدير» بحسب ما أعلن النادي الباريسي.



وكشف سان جرمان أن فيراتي المتوج مع إيطاليا بكأس أوروبا هذا الصيف يعاني من «كدمة في ركبته اليسرى» تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده.



وسيغيب فيراتي بالتالي عن مباراة الدوري المحلي ضد ليون، كما أن مشاركته في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري الأبطال أمام مان سيتي في 28 الجاري غير مضمونة.



والى جانب فيراتي، يفتقد سان جرمان في رحلته البلجيكية الى الأرجنتيني أنخل دي ماريا للإيقاف والوافد الجديد الإسباني سيرخيو راموس لإصابة في ربلة الساق حرمته حتى الآن من تسجيل بدايته مع النادي الباريسي المنتقل إليه هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.



وأشار سان جرمان في بيانه الى أن راموس «عاود التمارين الفردية على أرض الملعب».