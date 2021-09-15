رحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعملية التشاور التي أطلقها الاتحاد الدولي (فيفا) لتقييم خيارات تعديل روزنامة المباريات الدولية ومن ضمنها إقامة كأس العالم للرجال كل سنتين بدلا من 4 سنوات كما هو معمول حاليا.



وقال الاتحاد القاري: «يرحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعملية التشاور المكثفة التي قام بإطلاقها الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل تقييم خيارات تعديل روزنامة المباريات الدولية عبر إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلا من النظام الحالي كل 4 سنوات، وذلك بحسب المقترح المقدم من عدد من الاتحادات الوطنية الأعضاء، ومن ضمنها اتحادات أعضاء في الاتحاد الآسيوي».



ووعد رئيس «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو بأن قرارا سيتخذ بهذا الشأن في نهاية السنة، للتخلي عن «مباريات كثيرة لا معنى لها».



لكن اقتراحات «فيفا» لاقت اعتراضات كثيرة، خصوصا من رئيس الاتحاد الأوروبي (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، معتبرا أن هذه الخطة «ستضعف» كأس العالم، فيما اعتبر منتدى الدوريات العالمية أنها «ستقوض» رفاهية اللاعبين، ورأى اتحاد أميركا الجنوبية أن تقصير الفترة الفاصلة «ليس مبررا من الناحية الرياضة».