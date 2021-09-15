كشف موقع «كوت أوف سايد» المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن نادي مان يونايتد أخبر وكيل كريستيانو رونالدو، خورخي مينديز، عن صفقة انتقال محتملة لنجم برشلونة أنسو فاتي.



وذكر أن يونايتد يتمتع بعلاقة جيدة مع مينديز، الذي مثل عددا من لاعبيه على مر السنين الماضية وبشكل خاص رونالدو، الذي عاد إلى مان يونايتد من يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.



ويعتبر اللاعب الدولي الإسباني صاحب الـ 18 عاما، أحد أكثر المواهب إثارة في أوروبا، وقد يكون مستقبله مع برشلونة موضع شك لأنه في العام الأخير من عقده في نو كامب، ويونايتد لديه بالفعل الكثير من المواهب الهجومية بعد التعاقد مع رونالدو وجادون سانشو هذا الصيف.