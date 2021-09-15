ذكرت شبكة فيتشاغيس الإسبانية المهتمة بأخبار الميركاتو، أن نادي برشلونة يبدي اهتماما بالمدافع الهولندي سفين بوتمان بشأن الانتقال في فترة انتقالات المقبلة.

وأوضح التقرير أن المدافع الهولندي البالغ من العمر 21 عاما هو واحد من 5 مدافعين على رادار البلوغرانا وهم يتطلعون إلى تعزيز ترسانتهم الدفاعية المركزية.



وأشار إلى أن سفين بوتمان انضم إلى ليل قادما من أياكس الصيف الماضي وواصل منذ ذلك الحين ترسيخ مكانته كشخصية رئيسية لعمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي.



وحتى الآن، خاض بوتمان 53 مباراة مع ليل وجذب إليه الإنظار فيما ارتبط اسمه ببعض أكبر الأندية في العالم في الآونة الأخيرة وآخر مطالب محتملة للاعب هو برشلونة.