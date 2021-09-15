أعلنت كيلي ناسيمنتو نجلة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه (80 عاما) أن والدها «مستعد» لمغادرة وحدة العناية المركزة في مستشفى ساو باولو حيث يعالج بعد إزالة ورم في القولون.



وقالت كيلي على حسابها في «إنستغرام» مرفقة بصورة لوالدها مبتسما «إنه يتعافى بشكل جيد من العملية.

لا يعاني من الألم»، مضيفة مازحة «إنه في حالة مزاجية جيدة (فقط منزعج قليلا لأنه لا يستطيع سوى تناول الجيلي لكنه سيثابر!)».

وتابعت أنه «مستعد للخروج من العناية المركزة والعودة إلى المنزل قريبا».

وأوضحت كيلي أن بطل العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970) سينتقل إلى غرفة للعلاج المستمر «في غضون يوم أو يومين وبعد ذلك سيعود إلى المنزل».

وتظهر الصورة التي تم التقاطها من مكالمة فيديو مع ابنته، لاعب كرة القدم البرازيلي الأسطوري السابق وهو يبتسم ومبتهجا بشكل واضح.



وختمت قائلة: «إنه قوي وعنيد وبدعم ورعاية فريق أينشتاين اللامع (في المستشفى) وكل الحب والطاقة والنور الذي يرسله العالم كله، سيتغلب على هذه المحنة!».