خسر مانشستر يونايتد من مضيفه يانغ بويز السويسري بهدفين مقابل هدف في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا حيث تقدم كريستيانو رونالدو أولا لـ "الشياطين" بالدقيقة 14 قبل أن يتعادل يانغ بويز عن طريق نيكولاس نجاماليو بالدقيقة 66، فيما سجل جوردان سيباتشو هدف الفوز القاتل بالدقيقة 95.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بحذر من الفريقين، وحاول ميشاك إيليا أن يتقدم لأصحاب الأرض ولكن تسديدته جاءت بجوار القائم مع الدقيقة الثالثة ليرد مانشستر بتمريرة من شاو إلى سانشو ولكن فشل في استقبالها بشكل جيد.



الدقيقة 14 شهدت أول أهداف المباراة عن طريق العائد الى صفوف الفريق بعد 12 عاما البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تمريرة سحرية من مواطنه برونو فيرنانديز.



كما لاحت فرصة لكل فريق بعد ذلك مع الدقيقة 25 ولكن تسديدتي كريستيان فاسناخت وكريستيانو رونالدو نجح كلا الحارسين في التصدي لهما.



نقطة التحول في المباراة جاءت مع الدقيقة 35 ببطاقة حمراء لوان بيساكا لاعب مانشستر يونايتد بعد تدخل قوي.



تدخل أولي جونار سولشاير بعدها ليدفع بديوجو دالوت مكان جادون سانشو.



أخطر فرص الشوط الأول جاءت لـ يانغ بويز عن طريق كريستيان فاسناخت بعد كرة عرضية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.



ومع بداية الشوط الثاني دفع سولشاير برافائيل فاران مكان دوني فان دي بيك فيما أقحم فاجنر مدرب يانغ بويز جوردان سيباتشو مكان فيسينت سييرو.



الدقيقة 66 شهدت هدف التعادل ليانغ بويز عن طريق نيكولاس نجاماليو بعد استغلال كرة عرضية من سيلفان هيفتي.



ثم عاد سولشاير بعدها ليدفع بالثنائي نيمانيا ماتيتش وجيسي لينغارد بدلا من كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز بينما دفع فاجنر في الدقائق العشر الأخيرة بالثنائي فابيان رايدر وميرالام سوليجماني بدلا من كريستوفر بيريرا وسيلفان هيفتي، كما دخل مارسيال لمانشستر بدلا من فريد بالدقيقة 89، وترك الثنائي ميشاك إيليا وساندو لوبر مكانه لويلفرد كانجا وسيدريك سيزجار.



وبينما كانت المباراة تتجه للنهاية بالتعادل استغل جوردان سيباتشو خطأ قاتلا من جيسي لينغارد الذي حاول إعادة الكرة إلى حارسه دي خيا لكن كرته راحت على طبق من ذهب الى المهاجم ليسجل يانغ بويز الذي لم يتوان في إيداع الكرة مباشرة ومن لمسه واحدة في الدقيقة الأخيرة، وهو الهدف الذي ضمن للفريق السويسري المغمور يانغ بويز تصدر المجموعة مؤقتا في انتظار مباراة أتلانتا وفياريال.

إشبيلية وسالزبورغ



وفي لقاء آخر تعادل إشبيلية مع سالزبورغ بهدف لكل فريق في مباراة كانت لركلات الجزاء الكلمة العليا فيها والتي أقيمت على ملعب رامونس سانشيز بزخوان ضمن مباريات الجولة الاولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا حيث أحرز لوكا سوسيتش هدف سالزبورغ الوحيد، بينما سجل إيفان راكيتيتش هدف التعادل لإشبيلية.



بداية اللقاء شهدت حصول كريم أديمي على ركلة جزاء لصالح سالزبورغ بالدقيقة الـ 13 ونفذها بنفسه خارج المرمى على يسار الحارس ياسين بونو.



وفي الدقيقة الـ 21 تحصل سالزبورغ على ركلة جزاء أخرى تسبب فبها خيسوس نافاس، ونفذها سوسيتش بنجاح تلك المرة على يسار بونو محرزا الهدف الأول.



كما تحصل سالزبورغ على ركلة جزاء ثالثة في الدقيقة الـ 37 تسبب فيها تلك المرة ياسين بونو، ونفذها لوكا سوسيتش ولكنها كانت خارج المرمى أيضا.



وبعد خمس دقائق أتى نصيب إشبيلية من ركلات الجزاء، ولكن راكيتيتش تمكن من تسجيل هدف التعادل بنجاح.



ولم يشهد الشوط الثاني اي جديد حيث استمر التعادل سيدا للموقف ولكنه شهد طرد لاعب إشبيلية يوسف النصيري بعد تلقيه للبطاقة الصفراء الثانية.



وبتلك النتيجة حصل كلا الفريقين على أولى نقاطهما ليتصدرا المجموعة السابعة مؤقتا انتظارا لمباراة ليل وفولفسبورغ.