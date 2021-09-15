اكتفى بايرن ميونيخ بتسجيل ثلاثة أهداف فقط في شباك برشلونة، ليفوز عليه في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا ليكون بذلك اول فريق يحقق الانتصار على البارسا في 3 مباريات متتالية لدوري الابطال.

وبذلك عمق بطل ألمانيا وبطل اوروبا العام قبل الماضي من جراح برشلونة في أول مواجهة بين الفريقين بعدما فاز الفريق البافاري على نظيره الكتالوني بنتيجة 8-2 في النسخة قبل الماضية من البطولة.

وافتتح العملاق الألماني مبارياته في النسخة الجديدة من الأبطال بالفوز على برشلونة في ملعبه ووسط جماهيره، ليتصدر المجموعة الخامسة مبكرا.

وكاد بايرن ينهي المباراة مسجلا عدد أهداف أكثر من 3، لكن لاعبي الفريق الألماني أهدروا الكثير من الفرص أمام مرمى برشلونة الذي فشل بدوره في القيام بتسديدة واحدة على مدار اللقاء على مرمى الحارس نوير الذي اكتفى بدور صانع الالعاب من الخط الخلفي.

ثلاثية بايرن سجلها ثنائي الهجوم توماس مولر هدفا وروبرت ليفاندوفسكي هدفين.

فوز صعب لتشلسي.. واليوفي يتصدر المجموعة

وفي لقاء آخر، فاز تشلسي بطل النسخة الاخيرة على ضيفه زينيت سانت بطرسبرغ الروسي بهدف نظيف في أولى مباريات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

المباراة شهدت تقديم الفائزين بالجوائز الفردية من "البلوز" في حفل الاتحاد الأوروبي الأخير، وهم: توماس توخيل أفضل مدرب وإدوارد ميندي أفضل حارس مرمى ونجولو كانتي أفضل لاعب وسط وجورجينو أفضل لاعب.

وبعد شوط أول سلبي، اقتنص الدبابة البشرية والوافد الجديد العائد لصفوف الفريق البلجيكي روميلو لوكاكو النقاط الثلاث لتشلسي مع الدقيقة 69 بعد أن ارتقى لعرضية سيزار أزبلكويتا برأسه.

لوكاكو وقع على هدفه الرابع مع تشلسي في أربع مباريات منذ انضمامه للفريق قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

وفي لقاء آخر بذات المجموعة ، حقق يوفنتوس فوزًا سهلًا على مضيفه مالمو السويدي، بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أحرز أهداف البيانكونيري كل من أليكس ساندرو (23)، باولو ديبالا (45) وألفارو موراتا (45+1).

وبهذا الفوز، حقق يوفنتوس أول 3 نقاط، ليتصدر المجموعة الثامنة بالتساوي مع تشلسي، بينما يتذيل مالمو المجموعة بدون نقاط.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن اليوفي تمكن من تسجيل 3 أهداف في الشوط الأول بمباراة في دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ نوفمبر 2012، ضد نورشيلاند.

وأضافت أنه لثاني مرة فقط في تاريخ السيدة العجوز بمباريات دوري أبطال أوروبا، يسجل لاعب أرجنتيني (باولو ديبالا) وآخر برازيلي (أليكس ساندرو)، فيما سجل الاسباني موراتا الهدف الثالث.

وتابعت أن المرة الأولى كانت في 2016 ضد دينامو زغرب، عندما سجل الثنائي الأرجنتيني ديبالا وهيجواين، والبرازيلي داني ألفيس.

الى ذلك، تعادل فياريال مع أتالانتا بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب سيراميكا في إسبانيا ضمن مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

تقدم ريمو فرويلير لأتلانتا في الدقيقة السادسة بتسديدة أرضية اصدمت بالقائم وسكنت الشباك وفي الدقيقة الـ 39 تعادل مانو تريجيروس لفياريال بعدما تلقى تمريرة من أفلونسو بيدرازا داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة بهدوء في المرمى.

وفي الشوط الثاني كان فياريال البادئ في التسجيل عن طريق البديل أرناول جروينيفيلد في الدقيقة الـ 73 مستغلا تمريرة أليربو مورينو التي وضعته في حالة انفراد ليسدد الكرة بقوة في المرمى، وفي الدقيقة الـ 83 تعاجل روبن جوسينس للفريق الإيطالي بعد متابعته لتسديدة ارتدت من الدفاع.

وبعد دقيقة واحدة شهدت المباراة طرد فرانسيس كوكيلين الذي تلقى البطاقة الصفراء الثانية.

بتلك النتيجة حقق كلا الفريقين النقطة الأولى ليحتلا وصافة المجموعة السادسة خلف يونغ بويز المتصدر بثلاث نقاط، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الأخير بدون نقاط.

ليل مع فولفسبورغ

وفي مباراة أخرى ، تعادل ليل مع فولفسبورغ بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول لحساب المجموعة السابعة.

شهدت المباراة تسجيل جوناثان دافيد لاعب ليل لهدف ولكن ألغي بعد الرجوع لحكم الفيديو الذي أقر بوجود خطأ قبل تسجيل الهدف.

كما تدخل حكم الفيديو وألغى ركلة جزاء لليل في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بعدما تبين أن المخالفة قد تمت من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة طرد جون أنتوني بوركس لاعب فولفسبورغ بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الـ 63.

بتلك النتيجة حصل كلا الفريقين على النقطة الأولى، لتتساوى جميع الفرق في المجموغة السابعة في الرصيد من النقاط بعد تعادل إشبيلية وسالزبورغ في المباراة الأخرى من المجموعة.