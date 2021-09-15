أعرب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس داخل الريدز بتصويت الجماهير.

وقال النجم المصري بعد فوزه بالجائزة في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي، اليوم الأربعاء : "شكرًا جزيلًا على تصويتكم، بدأنا الموسم بداية جيدة، 7 نقاط في أغسطس، كنا نريد 9، لكنها كرة القدم ورغم ذلك هي بداية جيدة".

وأكد أنه من الرائع تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق، كما أن تسجيل 100 هدف ودخول نادي المائة في الدوري الإنجليزي كجناح هو أمر أسعده ويفتخر به كثيرًا، معربا عن أمله في مواصلة التقدم على هذا النحو.

وأعلن ليفربول منذ قليل عن فوز محمد صلاح بالجائزة بعد التفوق على كل من هارفي إليوت وكوستاس تسيميكاس بعد تسجيله هدفين وصناعة مثلهما في الشهر الماضي.

ونجح محمد صلاح في المساهمة مع زملائه لحصد 7 نقاط في شهر أغسطس الماضي من خلال 3 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.