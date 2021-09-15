يسعى مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي إلى تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم ساديو ماني خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه من المقرر أن ينتهي العقد الحالي في 2023.

وذكرت صحيفة (ذا صن) الإنجليزية، أن هناك رغبة لدى ليفربول في منح السنغالي الدولي عقدا جديدا طويل الأمد ساريا حتى عام 2025، مما يعني أنه سيبقى في الأنفيلد حتى يتجاوز سن الـ33 عاما.

وأشارت إلى أن ليفربول كان يحاول إقناع ساديو ماني بفكرة تجديد عقده على مدار العامين الماضيين، حيث ورد أن النادي مستعد لمنحه 200 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي، ومع ذلك يتجنب اللاعب أي محاولات لتوقيع عقد جديد حتى الآن.