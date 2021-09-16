تنطلق عجلة مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم بحلتها الجديدة على وقع استحداث بطولة رديفة أخرى هي «كونفرنس ليغ»، وفي أبرز مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، يستقبل ليستر سيتي منافسه نابولي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.



وتضع الصيغة الجديدة للبطولة ضغطا على بعض أندية الأوزان الثقيلة حيث يستهل رينجرز الاسكتلندي على أرضه المنافسات أمام ليون الفرنسي في المجموعة الاولى التي تضم أيضا سبارتا براغ التشيكي وبروندبي الدنماركي.



وتعتبر المجموعة السابعة «مجموعة الموت»، حيث تضم 3 أندية من الطراز الرفيع، على أن تفتتح المنافسات على وقع استضافة باير ليفركوزن الألماني منافسه فرنتسفاروش المجري وسلتيك الاسكتلندي منافسه ريال بيتيس الإسباني.



في المجموعة الثامنة، يعود وست هام إلى أوروبا بعد غياب دام خمسة مواسم في زيارة إلى دينامو زغرب الكرواتي في محاولة الأخير تجنب التعامل مع الدوري الأوروبي كجائزة ترضية مخيبة للآمال، عقب سقوطه الكبير في الجولة الأخيرة من تصفيات دوري أبطال أوروبا أمام شريف مولدوفا.

وفي المجموعة الثانية، يستضيف آيندهوفن الهولندي فريق ريال سوسييداد، فيما يستضيف ضمن المجموعة ذاتها موناكو الفرنسي، شتورم غراتس النمساوي.