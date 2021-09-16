تعرض فريق برشلونة لإصابتين مهمتين في صفوفه بعد الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونيخ على ملعبه «كامب نو» بثلاثية نظيفة، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا.



وجاءت الأنباء السيئة لتزيد الأوضاع صعوبة داخل الكتيبة الكاتالونية بقيادة المدرب الهولندي رونالد كومان. وأوضح النادي في بيان أن لاعب وسطه الشاب بيدري يعاني من إصابة في العضلة الأمامية للفخذ الأيسر، وفقا لما نشرته صحيفة «سبورت» الرياضية.



وكان بيدري قد شارك في المباراة بأكملها أمام بايرن ميونيخ، من دون أن تظهر عليه أي ملامح للإصابة. كما أكد النادي كذلك أن ظهير الفريق جوردي ألبا يعاني أيضا من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى.



وكان ألبا قد طلب التغيير أثناء المباراة لتؤكد الأشعة إصابته. وبهذا ينضم بيدري وألبا إلى قائمة المصابين بالفريق والتي تضم أيضا كلا من المهاجمين أنسو فاتي، عثمان ديمبيلي، سيرجيو أغويرو ومارتين برايثويت.