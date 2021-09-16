تسببت تسديدة «قوية» من النجم كريستيانو رونالدو إلى تعرض إحدى السيدات المكلفات بالتنظيم لإصابة بالغة، قبل انطلاق مباراة مان يونايتد الأولى بدوري أبطال أوروبا أمام مستضيفه يونغ بويز السويسري.

وانتشرت لقطات لرونالدو وهو جالس على الأرض ليطمئن على المنظمة التي كانت ممددة على الأرض ومحاطة برجال أمن آخرين. ووفقا لمصادر من أرض الملعب، فإن المنظمة تعرضت لتسديدة قوية من رونالدو، أصابتها برأسها عندما كانت واقفة خلف المرمى.

وبعد الاطمئنان على سلامة السيدة، عاد رونالدو لإكمال الإحماء، وأهداها قميصه عقب نهاية المباراة.