أعرب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس داخل «الريدز» بتصويت الجماهير.



وقال النجم المصري بعد فوزه بالجائزة في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: «شكرا جزيلا على تصويتكم، بدأنا الموسم بداية جيدة، 7 نقاط في أغسطس، كنا نريد 9، لكنها كرة القدم ورغم ذلك هي بداية جيدة».



وأكد أنه من الرائع تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق، كما أن تسجيل 100 هدف ودخول نادي المائة في الدوري الإنجليزي كجناح هو أمر أسعده ويفتخر به كثيرا، معربا عن أمله في مواصلة التقدم على هذا النحو.



إلى ذلك، يسعى مسؤولو نادي ليفربول الإنجليزي إلى تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم ساديو ماني خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه من المقرر أن ينتهي العقد الحالي في 2023.



وذكرت صحيفة (ذا صن) الإنجليزية، أن هناك رغبة لدى إدارة «الريدز» في منح السنغالي الدولي عقدا جديدا طويل الأمد ساريا حتى عام 2025، مما يعني أنه سيبقى في الأنفيلد حتى يتجاوز سن الـ33 عاما.



وأشارت إلى أن ليفربول كان يحاول إقناع ساديو ماني بفكرة تجديد عقده على مدار العامين الماضيين، حيث ورد أن النادي مستعد لمنحه 200 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي، ومع ذلك يتجنب اللاعب أي محاولات لتوقيع عقد جديد حتى الآن.