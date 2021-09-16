أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، فشل طلب الاستئناف الذي تقدم به ضد طرد لاعبه باسكال ستروييك خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام ليفربول 0-3 يوم الأحد الماضي في المرحلة الرابعة من الدوري الممتاز.



وحصل ستروييك على بطاقة حمراء مباشرة بداعي التدخل العنيف مع لاعب ليفربول هارفي إليوت خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب «إيلاند رود»، وقد اتخذ الحكم القرار بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).



ومع رفض الاستئناف الذي تقدم به نادي ليدز يونايتد، سيخضع ستروييك بذلك للإيقاف في المباريات الـ 3 المقبلة للفريق، حسبما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».