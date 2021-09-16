وجه بايرن ميونيخ الألماني صفعة موجعة جديدة لغريمه برشلونة الإسباني فأسقطه في عقر داره بثلاثية نظيفة في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد عام من نكسة الخسارة 2-8 في الدور ربع النهائي للمسابقة القارية الأعرق.

من دون أبرز نجومه، وأمام جماهير فقدت الثقة في فريقها الرازح تحت ديون هائلة، هل يمكن القول بأن برشلونة الذي كان يعتبر أهم أكاديمية لتخريج المواهب الشابة والمهيمن على القارة العجوز والكرة العالمية في الألفية الثالثة، فقد هيبته على الساحة الأوروبية؟



وتردد صدى زلزال الهزيمة في الصحافة المدريدية والكاتالونية فعنونت صحيفة «ماركا» الأكثر انتشارا في إسبانيا «برشلونة المسكين»، فيما كتبت صحيفة كاتالونيا الرياضية على خلفية سوداء «حقيقة حزينة».



وحذت الصحيفة الرياضية الكاتالونية «اسبورتيو» حذو نظيرتها فعنونت «بعيد، بعيد جداً».



تحدث مدافع وأيقونة برشلونة جيرار بيكيه عن عجز فريقه عن مقارعة العملاق الپافاري مع صافرة نهاية المباراة، قائلا: «الأمر هكذا، ونحن ما نحن عليه.



في الوقت الحالي، صحيح أن الأمور معقدة. اليوم، هناك فارق واضح، الأمر ظاهر.

من أجل أن أكون صريحا، اليوم لسنا من بين أبرز المرشحين» للمنافسة على لقب مسابقة دوري الأبطال.



وبحسب وسائل إعلام كاتالونية، عقد رئيس برشلونة جوان لابورتا والمقربين منه اجتماعا طارئا في مكاتب ملعب «كامب نو» في وقت متأخر من ليل أول من أمس، بعد المباراة، للتباحث بما حصل من دون أن يتم الإعلان عن أي قرار في الوقت الحاضر.



يونغ يصدم الجميع



وأفسد يونغ بويز السويسري فرحة نجم مان يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو بافتتاحه التسجيل بفوزه عليه 2-1.



واستهل تشلسي حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي.



وضمن المجموعة السادسة، وعلى ملعب «وانكدورف» في برن أسقط يونغ بويز ضيفه مان يونايتد بهدف قاتل عبر البديل المهاجم الأميركي جوردان سيباتشو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليفوز 2-1، ويفسد فرحة العائد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان افتتح التسجيل.



وعانى يونايتد أمام أصحاب الأرض بعدما خاض الشوط الثاني بـ 10 لاعبين إثر طرد مدافعه آرون وان-بيساكا في الدقيقة 35.

أفسد يونغ فرحة رونالدو ويونايتد بإدراكه التعادل عبر الكاميروني نيكولاس نغاماليو في الدقيقة 66، قبل أن يرتكب المدافع البديل لفريق «الشياطين الحمر» جيسي لينغارد خطأ قاتلا عندما حاول إرجاع الكرة إلى حارسه الإسباني دافيد دي خيا فقطعها سيباتشو وسددها سهلة في الشباك.



وضمن المجموعة ذاتها، استهل فياريال الإسباني عودته إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 10 أعوام بتعادله مع مضيفه أتالانتا الايطالي 2-2 في أول لقاء يجمع بينهما في مسابقة أوروبية.

وفي المجموعة الثامنة على ملعبه في ستامفورد بريدج، استهل تشلسي حملة الدفاع عن لقبه بفوزه على زينيت سان بطرسبورغ 1-0. وسجل هدف الفوز لتشلسي المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو العائد الى البلوز من إنتر ميلان الايطالي (69).

وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها، فاز يوفنتوس الإيطالي على مضيفه مالمو السويدي بنتيجة 3-0 في «مالمو ستاديون».

وسجل لفريق السيدة العجوز أهدافه البرازيلي أليكس ساندرو (33) والأرجنتيني باولو ديبالا (45 ركلة جزاء) والإسباني ألفارو موراتا (45+1).



في المجموعة السابعة، على ملعب «رامون سانشيس بيخوان» تعادل إشبيلية الإسباني مع ضيفه سالزبورغ النمساوي 1-1 في مباراة شهدت 4 ركلات جزاء (3 منها للفريق النمساوي).

وبعد 4 ركلات جزاء في 45 دقيقة، وهو رقم قياسي في دوري الأبطال الأوروبي منذ موسم 2003-2004. وضمن المجموعة ذاتها، تعادل ليل الفرنسي سلبا مع ضيفه فولفسبورغ الألماني.