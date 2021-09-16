خطف ريال مدريد الإسباني فوزًا ثمينًا على حساب إنتر ميلان الإيطالي 1-0 في قمة الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتزا".

وقدم الفريقان أداءً متواضعًا غلب عليه الحذر الدفاعي، مع هجمات متفرقة من الجانبين على مدار شوطي اللقاء، وإن كان إنتر هو الطرف الأخطر في اللقاء.

ريال مدريد خطف الفوز بهدف في الدقيقة 89 جاء عبر البرازيلي رودريغو الذي سجل هدف المباراة الوحيد بعد تمريرة من إدواردو كامافينغا.

المستفيد الأكبر من هذه النتيجة نادي شريف تيراسبول المولدوفي الذي حقق الفوز في أول مباراة في تاريخه بدوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا على حساب شاختار الأوكراني بهدفين دون رد.

ويتصدر شريف ترتيب فرق المجموعة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، فيما يأتي إنتر ثالثًا وشاختار في المركز الرابع.

فوز ليفربول

وفي قمة المجموعة الثانية، حقق ليفربول الإنجليزي فوزًا ثمينًا على ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب "أنفيلد".

ميلان أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد أداء جنوني في آخر دقائق الشوط الأول من جانب "الروسونيري".

لكن ليفربول نجح في قلب الطاولة خلال الشوط الثاني، وسجل هدفين عن طريق محمد صلاح وجوردان هندرسون، ليحصد "الريدز" نقاط المباراة.

وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة ذاتها، تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني مع بورتو البرتغالي سلبيًا، ليحصل كل منهما على نقطة.

تعثر باريس

وفي الظهور الأول لثلاثي باريس الهجومي الناري، اكتفى باريس سان جرمان بالتعادل مع كلوب بروج البلجيكي بهدف لكل منهما، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

سجل أندير هيريرا هدف باريس سان جرمان الوحيد في المباراة، فيما عادل هانز فاناكن النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة ذاتها، حقق مان سيتي الإنجليزي فوزًا كبيرًا على حساب لايبزيغ الألماني بنتيجة 6-3، ليتربع مبكرًا على صدارة ترتيب المجموعة.

وضمن المجموعة الخامسة، بدأ ‏أياكس الهولندي مشواره في المسابقة الأوروبية الأعرق بفوز كبير خارج أرضه على سبورتينغ لشبونه البرتغالي بخماسية مقابل هدف في مباراة تألق فيها العاجي سباستيان هالر بتسجيله "سوبر هاتريك".