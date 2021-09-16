طالب رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، من جماهير النادي الكتالوني التحلي بالصبر والثقة في مجلس إدارة النادي.

وأعرب لابورتا - في تصريحات أوردتها صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة عن حزنه وتألمه بعد هزيمة الفريق أمام العملاق البافاري نادي بايرن ميونخ بنتيجة 3-0 في دوري أبطال أوروبا.

وقال لابورتا: "ما يحدث هو أحد السيناريوهات التي فكرنا فيها، وأطلب منكم التحلي بالصبر والاستمرار في دعم الفريق"، مضيفًا : "أطلب منكم أيضًا أن تثقوا في أولئك الذين يقودون النادي. نحن بحاجة إلى ثقتكم. وكلنا يقين لا يساوره شك أننا سنحل هذا الوضع القائم".