اكتفى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراته الرسمية الأولى أساسيا في صفوف فريقه الجديد باريس سان جرمان الفرنسي بالتعادل مع كلوب بروج البلجيكي المتواضع 1-1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخاض الثلاثي الرهيب ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي أول مباراة معا في صفوف باريس سان جرمان منذ انتقال الأول قادما من برشلونة الإسباني في صفقة حرة.

وخاض ميسي مباراته الـ 150 في المسابقة القارية وبات ثالث لاعب ميدان يحقق هذا الإنجاز بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (177 وهو رقم قياسي) والإسباني تشافي (151).



وافتتح سان جرمان التسجيل بعد مجهود فردي رائع لمبابي تخطى فيه مدافعين على الجهة اليسرى ومرر كرة زاحفة داخل المنطقة تابعها الإسباني اندير هيريرا بيسراه داخل الشباك (16).



وعلى الرغم من الهجمات المتكررة لسان جرمان، شكل كلوب بروج خطورة عبر الهجمات المرتدة ونجح من إحداها في إدراك التعادل عبر قائده هانس فاناكان (27).

وفي المجموعة ذاتها، وعلى ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، حقق مان سيتي الوصيف فوزا مثيرا على لايبزيغ الألماني 6-3.



وخاض صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين اول مباراة له أساسيا في صفوف سيتي بعد أن تعافى من إصابة تعرض لها في كأس أوروبا الأخيرة.

سجل للفائز ناتان اكي (16) ولاعب لايبزيغ موكييلي خطأ بمرماه (28) ورياض محرز(45+2) من ركلة جزاء وجاك غريليش (56) وجواو كانسيلو (75) وغابريال جيزوس (85).



وسجل للايبزيغ الفرنسي كريستوفر نكونكو «هاتريك» (42 و51 73).



واكمل لايبزيغ الدقائق الـ 11 الأخيرة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعبه الإسباني انخلينو.



قمة «الأنفيلد»



وعلى ملعب أنفيلد، حقق ليفربول فوزا صعبا على ميلان 3-2 ضمن المجموعة الثانية في مباراة كان يمكن ان يحسمها في الشوط الأول نظرا لسيطرته المطلقة وإضاعته الفرصة تلو الأخرى قبل أن يجد نفسه متخلفا فيه 1-2.

وأثمر ضغط ليفربول المبكر هدفا أول عندما سار الظهير الأيمن ترنت الكسندر ارنولد وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها اصطدمت بالمدافع الانجليزي فيكايو توموري وتحولت خطا داخل مرمى فريقه (9). واحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها المصري محمد صلاح لكن مايك مينيان نجح في التصدي لها (14).

بيد أن ميلان وخلافا لمجريات اللعب نجح في تسجيل هدفين في الدقائق الثلاث الأخيرة من الشوط الأول، حيث أدرك ريبيتش التعادل (42)، قبل أن يمنح الإسباني إبراهيم دياز التقدم للفريق اللومباردي (45).

وعوض صلاح إضاعة ركلة الجزاء بإدراكه التعادل عندما كسر مصيدة التسلل إثر تلقيه كرة من أوريغي وغمزها داخل الشباك (49).

ومنح القائد جوردان هندرسون التقدم لليفربول (69). على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد، تعادل أتلتيكو مدريد وبورتو سلبا ضمن المجموعة ذاتها.



قاد البديل البرازيلي رودريغو فريقه ريال مدريد إلى خطف فوز قاتل من مضيفه إنتر ميلان بتسجيله الهدف الوحيد في قمة المجموعة الرابعة على ملعب «جوسيبي مياتسا» في ميلانو.



وقال أنشيلوتي: «كانت (على الأرجح) أصعب مباراة في هذه المجموعة. عانينا لتحقيق الفوز، حافظ الإنتر على وتيرة عالية جدا في الشوط الأول، وسيطرنا على الشوط الثاني بشكل أفضل.

نحن الفريقان المرشحان، نعم، ونجحنا في أخذ الأفضلية». وضمن المجموعة ذاتها، دشن شيريف تيراسبول المولدوفي المغمور مغامرته القارية بفوز تاريخي على ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني بهدفين نظيفين سجلهما المالي أداما تراوريه (16) والغيني مومو يانسان (62) الهدفين.



رباعية تاريخية



وضرب بوروسيا دورتموند الألماني وأياكس أمستردام الهولندي بقوة في بداية مشوارهما عندما تغلبا على مضيفهما بشيكتاش التركي 2-1 وسبورتينغ لشبونة البرتغالي 5-1.



في المباراة الأولى على ملعب «فودافون أرينا» في إسطنبول، يدين دورتموند بفوزه إلى لاعبيه الواعدين الانجليزي جود بيلينغهام والنرويجي إرلينغ هالاند، حيث افتتح الأول التسجيل (20)، وسجل الثاني هالاند الذي واصل هوايته التهديفية في مسابقته المفضلة (45+3).

وسجل الإسباني فرانشيسكو مونتيريو هدف الشرف لبشيكتاش (90+4). وعلى ملعب «جوزيه ألفالاده» في لشبونة، فرض المهاجم الدولي العاجي سيباستيان هالير نفسه نجما للمباراة بتسجيله رباعية «سوبر هاتريك».

وبات هالير ثاني لاعب يسجل رباعية في أول ظهور له في مسابقة دوري أبطال أوروبا، والأول منذ الهولندي ماركو فان باستن في نوفمبر 1992 (ميلان الإيطالي ضد غوتبورغ السويدي).