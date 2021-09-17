خطف المنتخب الإنجليزي وصيف بطل أوروبا المركز الثالث من فرنسا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات الرجال الصادر أمس، فيما بقيت بلجيكا في الصدارة وخلفها البرازيل.



وفي حين حافظت فرنسا على المركز الثالث بعد انتهاء البطولة القارية التي خرجت منها من الدور الـ 16 أمام سويسرا، إلا أنها خسرت المركز الثالث في التصنيف الدولي بسبب نتائجها المتواضعة الأخيرة في التصفيات القارية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر مقابل تألق إنجلترا.



وحافظت إيطاليا بطلة أوروبا والأرجنتين حاملة لقب كوبا أميركا على المركزين الخامس والسادس تواليا.



وتقدمت البرتغال إلى المركز السابع على حساب إسبانيا فيما دخلت الدنمارك قائمة الـ 10 الأوائل على حساب الولايات المتحدة التي تراجعت إلى المركز الثالث عشر.