تنطلق اليوم مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم بمواجهة تجمع فريقي سلتا فيغو وقادش، ويواجه أتلتيكو مدريد غدا ضيفه أتلتيك بلباو الخامس والصاعد بقوة بفوزين متتاليين بعد تعادلين متتاليين.

ويأمل رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في طي صفحة التعادل السلبي المخيبة أمام ضيفهم بورتو البرتغالي، وتحقيق الفوز الرابع هذا الموسم لضمان البقاء في الريادة وسعيهم إلى الاحتفاظ باللقب. ويلتقي غدا أيضا رايوفاليكانو مع خيتافي، والتشي مع ليفانتي، وألافيس مع أوسوسانا.



ألمانيا



رغم أن فريق بايرن ميونيخ لا يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم حاليا في ظل احتلال فولفسبورغ للصدارة، إلا أنه يتطلع للحفاظ على حماسه للعودة للصدارة عندما تنطلق مباريات الجولة الخامسة اليوم بمواجهة تجمع هيرتا برلين مع غرويتر فورت، ويستضيف بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين خلف فولفسبورغ، فريق بوخوم غدا.

ويعود لايبزيغ، أحد ممثلي «البوندسليغا» في دوري أبطال أوروبا، للمنافسات المحلية بمواجهة كولن غدا، وذلك بعد الخسارة 3-6 أمام مان سيتي. وفي بقية المباريات غدا، يلعب ماينز مع فرايبورغ، وأوغسبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وأرمينيا بيلفيلد مع هوفنهايم.



فرنسا



وتفتتح اليوم مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي بمواجهة تجمع ستراسبورغ مع ليل، فيما ستقام غدا مباراتان بين بطل الدوري الموسم الماضي ليل ومنافسه لنس، والأخرى يستضيف من خلالها سانت إيتيان نظيره بوردو.



