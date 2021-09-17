تنطلق مساء اليوم مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بإقامة لقاء وحيد يجمع بين نيوكاسل وليدز على ملعب سانت جيمس بارك، وتتواصل مباريات المرحلة غدا السبت، حيث يلتقي ولفرهامبتون مع برينتفورد، وبيرنلي مع أرسنال، وليفربول مع كريستال بالاس، ومان سيتي مع ساوثمبتون، ونوريتش سيتي مع واتفورد، وأستون فيلا مع إيفرتون.



ويسعى «الريدز» إلى تجنب السقوط أمام كريستال بالاس والمحافظة على البقاء قريبا من المتصدرين بفارق الأهداف، إذ يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 10 نقاط بالتساوي مع مان يونايتد وتشلسي وإيفرتون.



هذا، وحذر نجم ليفربول السابق، مايكل أوين، من أزمة مرتقبة قد تواجه «الريدز» خلال السنوات القليلة المقبلة.



وقال أوين في تصريحات لقناة «بي تي سبورت» الإنجليزية: «أعتقد أن مصدر القلق الأكبر لليفربول هو أن جميع لاعبيه سيصبحون من كبار السن في نفس الوقت، انظروا إلى الثلاثي الهجومي فيرمينو وصلاح وماني، جميعهم في أواخر العشرينات».



وأضاف: «خلال 3 أو 4 سنوات سيتقدمون بالعمر معا، وسيتعين على النادي استبدال اثنين منهم، وأعتقد أن هذا هو الخطر المحيط بالفريق».



من جهته، يطمح مان سيتي لتجاوز عقبة ساوثمبتون والحفاظ على فارق النقطة عن رباعي الصدارة، وذلك رغم صعوبة المباراة أمام منافسه «العنيد» غدا، ويتسلح «السيتي» بكوكبة من النجوم الرائعين يتقدمهم رياض محرز وجاك غريليتش.