وقّع لاعب الوسط الدولي ليون غوريتسكا على تجديد عقده مع بايرن ميونيخ حتى 2026، ملتحقا بزميله يوزوا كيميش الملتزم بعقد جديد مع حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم في آخر 9 سنوات.

وكان عقد غوريتسكا سينتهي في ختام هذا الموسم، لكن لاعب الوسط التزم بعقد طويل بعد أسابيع من تمديد كيميش عقده حتى 2025.

وفي ظل هذا التمديد، يكون بايرن قد حافظ على معظم نجومه للسنوات المقبلة.

تنتهي عقود القائد مانويل نوير، توماس مولر، الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، سيرج غنابري والفرنسي كينغسلي كومان في 2023.

أما الفرنسيان بنجامان بافار ولوكاس هرنانديز فينتهي عقديهما في 2024، ولوروا سانيه والكندي ألفونسو ديفيس في 2025 والواعد جمال موسيالا في 2026.

وفي نهاية الموسم الحالي، ينتهي عقدا لاعب الوسط الفرنسي كورنتان توليسو والمدافع نيكلاس زوله.