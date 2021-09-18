أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة يسعى للتعاقد مع النجم الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في يناير القادم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العملاق الكتالوني كان يرغب في ضم رحيم ستيرلينج خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، ولكن الصفقة لم تتم.

وذكرت الصحيفة أن ستيرلينج أولوية بالنسبة لبرشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مضيفة أن ستيرلينج مستعد للتوقيع مع برشلونة من أجل الحصول على المزيد من فرص اللعب المنتظم، حيث لا يشارك بانتظام تحت قيادة جوارديولا.