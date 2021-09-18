أرجىء ماراثون طوكيو مجدداً وهذه المرة حتى آذار/مارس 2022، بعدما كان مقرراً في موعده الجديد في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك لصعوبة التنبؤ بالوضع الوبائي الناجم عن فيروس كورونا والقيود المرتبطة به بحسب ما أعلن المنظمون الجمعة.

وقالت مؤسسة ماراثون طوكيو في بيان "مع صعوبة التنبؤ بوجهة فيروس كورونا (ارتفاع عدد الحالات من عدمه) والقيود المفروضة على التنقل، اتُخِذَ القرار في اجتماع مجلس الإدارة اليوم بتأجيل ماراثون طوكيو 2021 الى يوم الأحد، السادس من آذار/مارس 2022".

وكان السباق مقرراً أصلاً في آذار/مارس الماضي بمشاركة حوالي 38 ألف عداء، بينهم العديد من عدائي النخبة، لكنه أرجىء الى تشرين الأول/أكتوبر.

وقال المنظمون "حتى قبل شهر واحد فقط من الحدث، لا تزال طوكيو في حالة طوارىء"، معلنين بأن نسخة 2022 من الماراثون ستلغى لتحل مكانها نسخة 2021 المؤجلة، وذلك في إجراء له نفس النتيجة إن كان بإلغاء نسخة 2021 أو الغاء نسخة 2022 باستثناء التسمية (ماراثون طوكيو 2021 عوضاً عن ماراثون طوكيو 2022 كما حصل في أولمبياد طوكيو الذي أرجىء حتى صيف 2021 لكنه أبقي على تسمية طوكيو 2020).

وتشهدت اليابان حالياً انخفاضاً في عدد الإصابات بالفيروس، وذلك بعد ارتفاع قياسي الشهر الماضي رغم تكثيف البرنامج الوطني للتلقيح، ما دفع الحكومة لتوسيع وتمديد القيود.

وأقيم ماراثون 2020 في شهر آذار/مارس مع تخفيض عدد المشاركين لقرابة 200 من عدائي النخبة.

ويأتي إرجاء الماراثون بعدما قررت اليابان الشهر الماضي وللعام الثاني توالياً إلغاء جائزة الفورمولا واحد التي كانت مقررة في تشرين الأول/أكتوبر.