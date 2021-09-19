بتعادل سلبي تعثر أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني أمام ضيفه أتلتيك بلباو 0-0 ليفقد نقطتين مهمتين في طريق سعيه نحو المحافظة على لقب «الليغا»، ليصل «الأتلتي» إلى النقطة 11، فيما تقدم بلباو إلى النقطة الـ 9، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وفي مواجهة ثانية، فاز فريق رايو فاليكانو على ضيفه خيتافي 3-0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس.



وسجل أهداف رايو فاليكانو أوسكار تريخو (9 من ركلة جزاء)، وباتي سيس (78) ورادميل فالكاو (82)، ورفع فاليكانو رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن، فيما ظل خيتافي بلا رصيد في قاع الترتيب.



من جهة اخرى، يصطدم ريال مدريد بمضيفه فالنسيا في قمة المرحلة اليوم، ويدخل الملكي مواجهته لفالنسيا بمعنويات عالية عقب فوزه الثمين والقاتل على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي 1-0 في المسابقة القارية الأم، لكن مضيفه حصد على غراره 10 نقاط من أول أربع مباريات له تحت قيادة المدرب الجديد خوسيه بوردالاس بينها فوزه في المباراتين الأخيرتين.



ويلتقي اليوم، ريال مايوركا مع فياريال، وريال سوسييداد مع إشبيلية، وريال بيتيس مع إسبانيول.