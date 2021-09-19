يتحول ميلان الحالم باستعادة أمجاده إلى استحقاق جديد بعد أيام من خسارته مباراة قوية ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يحل على يوفنتوس الجريح في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



عاد بطل أوروبا 7 مرات إلى المسابقة القارية للمرة الأولى منذ 2014 بعد حلوله وصيفا الموسم الماضي، عقب تقهقر كبير جعل الساحة خالية ليوفنتوس الذي هيمن على الدوري المحلي تسع سنوات متتالية، قبل سقوطه في شبكة إنتر الموسم الماضي.



يخضع ميلان لاختبار كبير آخر على ملعب «أليانز ستاديوم» في أبرز مواجهة هذا الموسم ضمن الدوري المحلي.

هناك سيحاول يوفنتوس البناء على فوزه أمام مالمو السويدي 3-0، بعد بداية بالغة السوء في «سيري أ» حيث خسر مرتين وتعادل مرة ليحتل المركز السادس عشر.



وكان الفريق العائد إلى تدريبه ماسيميليانو أليغري مرشحا قويا لاستعادة اللقب من إنتر، بيد أن الرحيل المفاجئ لهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو هز أركانه، ما تركه يعتمد على بعض لاعبي المنتخب الذي أحرز كأس أوروبا هذا الصيف للمرة الثانية في تاريخه.



يعول فريق السيدة العجوز على أمثال فيديريكو كييزا في الهجوم، لاعب الوسط الجديد مانويل لوكاتيلي والمدافعين المخضرمين ليوناردو بونوتوشي وجورجو كييليني، بالإضافة إلى المهاجم الدولي الشاب مويز كين الذي ارتكب خطأ فادحا خلال الخسارة الاخيرة ضد نابولي (1-2).



ويتصدر روما الترتيب بالعلامة الكاملة والتساوي بتسع نقاط مع ميلان ونابولي، فيما تملك أندية إنتر وأودينيزي وبولونيا 7 نقاط.

ويخوض فينيتسيا مباراته الأولى على أرضه في الدرجة الأولى منذ نحو عقدين، على ملعب بيير لويجي بنتسو الصاخب والواقع في جنوب غرب البندقية، عندما يستضيف سبيتسيا الذي يحقق بداية متواضعة في دوري الأضواء.



وفي مباراته الأولى مدربا لفيرونا، يخوض المدرب الكرواتي إيغور تودور، بديل المقال أوزيبيو دي فرانتشيسكو، امتحانا صعبا عندما يستقبل روما المتصدر مع مدربه البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.

ويحل كالياري الذي أقال أيضا مدربه ليوناردو سمبليتشي بعد ثلاث مباريات فقط، على لاتسيو وهذه المرة بقيادة المدرب والتر ماتساري.



فيورنتينا ينتصر



اقتسم فريق فيورنتينا صدارة الدوري مع ثلاثة أندية أخرى بفوزه على مضيفه جنوى 2 -1.



وتقدم ريكاردو سابونارا بهدف لفيورنتينا في الدقيقة 61 ثم أضاف جياكومو بونافينتورا الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة من النهاية.



وحصل جنوى على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع أحرز منها دومينيكو كريتشيتو الهدف الوحيد لأصحاب الأرض.



الفوز رفع رصيد فيورنتينا إلى 9 نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط عن روما وميلان ونابولي.