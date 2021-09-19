بعدما اعتبر كثيرون أن باريس سان جرمان، مع الثلاثي الهجومي الضارب الوافد الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي والبرازيلي نيمار، سيخوض نزهة أمام كلوب بروج البلجيكي في منتصف الأسبوع، تلقى نادي العاصمة جرعة قاسية من الواقعية باكتفائه بالتعادل 1-1.

والآن، ينتقل تركيز سان جرمان ونجومه إلى الدوري الفرنسي حين يستضيفون ليون اليوم باحثين عن استعادة التوازن والمعنويات سريعا وتحقيق الفوز السادس في ست مباريات، لكن المهمة لن تكون بهذه السهولة ضد فريق فائز على رينجرز الاسكتلندي 2-0 على ملعب الأخير في مستهل مشواره في «يوروبا ليغ».



وسيحاول مرسيليا، القادم من روسيا بتعادل 1-1 مع لوكوموتيف موسكو في «يوروبا ليغ»، البقاء قريبا من غريمه سان جرمان وتعزيز نقاطه العشر التي حصدها من أربع مباريات، وذلك حين يستضيف رين الحادي عشر.



سان جرمان يواجه نجوم الهلال والنصر



يخوض باريس سان جرمان مباراة ودية في كرة القدم مع نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين في يناير المقبل في الرياض، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية ونادي العاصمة الفرنسية.



وفي بيان لها على موقعها الرسمي، كتبت هيئة الترفيه «يسعد موسم الرياض الإعلان عن مشاركة باريس سان جرمان في كأس موسم الرياض.

ستجمع البطولة من مباراة واحدة، التشكيلة المرموقة لباريس سان جرمان أمام نجوم الهلال والنصر، أكبر فريقي كرة قدم في المنطقة».