انفرد فريق بايرن ميونيخ مؤقتا بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه بوخوم 7-0 في المرحلة الخامسة من الـ«بوندسليغا».



وفي مباريات أخرى، فاز اوغسبورغ على بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0، وتعادل ارمينيا بيلفيلد سلبيا مع ضيفه هوفنهايم، كما تعادل ماينز مع فرايبورغ بالنتيجة ذاتها.



ورفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة ليصعد إلى الصدارة متفوقا بفارق نقطة واحدة على فولفسبورغ الوصيف والذي يلاقي انتراخت فرانكفورت اليوم.



وجاء فوز بايرن بعد أربعة أيام فقط من انتصاره المثير على مضيفه برشلونة بثلاثة أهداف دون رد ضمن المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.



وافتتح ليروي ساني التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة 17، وبعد عشر دقائق فقط أضاف جوشوا كيميتش الهدف الثاني، ثم تبعه سيرج غنابري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 32، ثم استفاد بايرن من هدف عكسي سجله فاسيليوس لامبروبولوس لاعب بوخوم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43.



وفي الشوط الثاني، أحرز القناص الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الخامس في الدقيقة 61، ثم سجل كيميتش الهدف الثاني له والسادس لبايرن في الدقيقة 65، وتبعه إيريك ماكسيم شوبو موتينغ بتسجيل الهدف السابع في الدقيقة 81.