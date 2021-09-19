عاد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه البالغ 80 عاما لفترة وجيزة إلى العناية المركزة بعد معاناته من صعوبات في التنفس، بحسب ما أعلن مستشفى أينشتاين في ساو باولو، حيث خضع لجراحة مطلع الشهر الجاري.



أعلن المستشفى في بيان «بعد صعوبات في التنفس، تم «نقله كإجراء وقائي إلى وحدة العناية المركزة، وبعد استقرار حالته، تم وضع المريض في العناية شبه المركزة».

تابع «هو في حالة مستقرة راهنا من ناحية القلب والأوعية الدموية والتنفس». وكان بيليه قد خضع في 4 الجاري في المستشفى عينه، لجراحة لإزالة ورم في القولون، تم اكتشافه خلال فحوص روتينية.



وبقي في العناية المركزة حتى 14 منه قبل نقله إلى غرفة عادية.