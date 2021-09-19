سجل ساديو ماني هدفه رقم 100 مع ليفربول ليساعده على الفوز 3-0 على كريستال بالاس في مباراة مثيرة وقوية بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب «أنفيلد» الذي امتلأ بالجماهير، حيث تابع ماني كرة مرتدة من الحارس سددها محمد صلاح برأسه من ضربة ركنية، ليحقق النجم السنغالي رقما قياسيا في الدوري بالتسجيل في مباريات متتالية أمام المنافس ذاته، حيث وصل إلى الرقم 9، كما أن لديه 10 أهداف في كل المسابقات أمام بالاس، كما وصل ماني للهدف رقم 100 بقميص «الريدز» ليكون اللاعب رقم 11 في تاريخ النادي، ويأتي خلفه مباشرة النجم المصري صلاح الذي سجل هدفه رقم 99 أيضا خلال اللقاء بعدما هز الشباك من مدى قريب، قبل أن يسجل نابي كيتا الهدف الثالث بتسديده مذهلة، ليعوض المشجعين عن إهدار زميله دييغو جوتا أحد أسهل فرص الموسم بالشوط الأول.



وبذلك تصدر ليفربول الدوري مؤقتا برصيد 13 نقطة من 5 مباريات.



هذا، وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ساوثهامبتون على ملعب «الاتحاد»، حيث فشل نجوم السيتي في حل لغز دفاعات ساوثهامبتون طوال المباراة، رغم عديد الفرص التي سنحت للاعبى السيتي طوال الـ 90 دقيقة، والتي منها أخطر فرص اللقاء بالدقيقة الأخيرة حين سجل رحيم سترلينغ هدفا لكن تقنية الفيديو (VAR) ألغته لوجوده في موقف تسلل، كما ألغت تقنية الـ «VAR» طرد كايل والكر مدافع السيتي وركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بالدقيقة 62، وبذلك رفع السيتي رصيده للنقطة 10 في وصافة الترتيب مؤقتا.



بدوره، خطف أرسنال فوزا مستحقا من أنياب مضيفه فريق بيرنلي بهدف دون مقابل في المواجهة التي جمعتهما على ملعب «تيرف مور»، سجله مارتن أوديغارد بالدقيقة 30، وبهذه النتيجة قفز «الغانرز» 4 مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط.



وفي لقاء آخر، واصل برنتفورد الصاعد حديثا هذا الموسم بدايته الجيدة بعودته بنقاط المباراة الثلاث من ارض ولفرهامبتون اثر خروجه فائزا 2-0. وأخيرا فاز واتفورد على نوريتش سيتي 3-1 ليقفز الى المركز العاشر بـ 6 نقاط.



وتتركز الأنظار مجددا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد خسارة فريقه مان يونايتد المفاجئة أمام يونغ بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ يحاول مع «الشياطين الحمر» التعويض لدى الحلول على وست هام اليوم.



وتبرز مواجهة تشلسي بطل أوروبا مع مضيفه وجاره اللندني توتنهام الذي يحاول تعويض سقوطه أمام كريستال بالاس بعد ثلاثة انتصارات افتتاحية.



كما يلتقي ليستر سيتي مع مستضيفه برايتون اليوم.