ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مؤخرًا إلى ناديه مانشستر يونايتد بعد غياب 12 عامًا لن تمنع المدرب أولي جونار سولشاير من استهداف لاعب بوروسيا دورتموند الألماني إرلينج هالاند في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورأت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أن وصول اللاعب النرويجي الدولي قد يهدد دور اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا في الفريق، إلا أن الأمور لا تزال على ما يرام وقد تأقلم رونالدو بالفعل مع الحياة مرة أخرى في أولد ترافورد، حيث سجل ثلاثة أهداف في مباراتين فقط منذ انضمامه للمهمة الثانية.

لكن بينما بدأ رونالدو بالفعل في اجتياح الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يزال النادي يريد التعاقد مع هالاند الصيف المقبل، خاصة أن مهاجم بوروسيا دورتموند رفع من مستوى لعبه على مدار الأشهر الـ 18 الماضية؛ مما جعله أحد أفضل المهاجمين على هذا الكوكب.

ونظرًا لأن سولشاير معجب بمواطنه، فإن صفقة انتقال في صيف 2022 قد تكون مطروحة، وبالنظر إلى لعب رونالدو في الدور رقم 9 ، تمامًا مثل هالاند، من الصعب رؤية الثنائي في نفس التشكيلة الأساسية.

لكن نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق اعترف بأنه معجب بمواهب هالاند، قائلاً في وقت سابق من هذا العام: "من الصعب اختيار لاعب واحد فقط ليقول إن هذا سيكون الأفضل، لكنني أعتقد أنه من المثير رؤية هذا الجيل الجديد من اللاعبين الشباب، مثل إرلينج هالاند وكيليان مبابي، الذين يتأهلون".